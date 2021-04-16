Евгений Балицкий рассказал, что ВСУ атакуют АЭС дронами, пока российские военные защищают объект.

Глава Запорожской области заявил о готовности показать региональную атомную электростанцию специалистам из МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии). Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках видеообращения, опубликованного в его Telegram-канале. Евгений Балицкий поприветствовал готовность руководителя МАГАТЭ прибыть на территорию местной АЭС. По словам эксперта, представители киевского режима ведут себя как "обезьяна с гранатой" в то время, как российские военные пытаются охранять опасный объект.

Мы готовы показать, как Украина, которая получает вооружение от Запада, использует это вооружение, в том числе беспилотники, для атак на АЭС, ведя себя, как обезьяна с гранатой. Евгений Балицкий, глава Запорожья

Чиновник отметил, что ему совершенно не понятно, в какой реактор украинские военные направят следующий боевой беспилотник. По мнению Евгения Балицкого, этими действиями ВСУ привлекают к себе внимание общественности, но такое поведение может закончиться печально для всего европейского региона и мира.

Захарова: Россия продолжит обеспечивать безопасность Запорожской АЭС.

Фото и видео: Telegram / Балицкий Евгений