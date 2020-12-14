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Российские миротворцы пресекли нарушение режима прекращения огня в Карабахе

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Они поддерживают контакты с армянской и азербайджанской сторонами.

Российские миротворцы пресекли нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом рассказал командующий воинским контингентом миротворческих сил РФ в конфликтной зоне генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

По его словам, нарушение режима произошло 11 декабря — рядом с населенными пунктами Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района. Мурадов отметил, что сейчас обстановка нормализовалась.

Генерал-лейтенант рассказал, что российские миротворцы постоянно мониторят ситуацию в Карабахе и при этом поддерживают контакты с армянской и азербайджанской сторонами.

Ранее российские военные разминировали более 150 га в Нагорном Карабахе.

Видео: Минобороны России

Теги: азербайджан, армения, миротворцы, нагорный карабах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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