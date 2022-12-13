Российские космонавты перестыкуют "Союз МС-23" на узловой модуль

Сергей Прокопьев проводит операции с кораблем в ручном режиме.

Российский пилотируемый космический корабль "Союз МС-23" начал отделяться от Международной космической станции (МКС) днем 6 апреля. Устройство отойдет от малого исследовательского модуля "Поиск", после чего пристыкуется к узловому модулю "Причал". Такой информацией с журналистами поделились представители пресс-службы государственной корпорации "Роскосмос". Специалисты заметили, что маневры будут выполняться в ручном режиме, их оператором станет космонавт Сергей Прокопьев. Совместно с ним на орбитальной станции также находятся специальный корреспондент ТАСС на МКС, космонавт Дмитрий Петелин, а также астронавт НАСА (американского национального агентства по исследованию космического пространства и аэронавтике) Фрэнк Рубио. Корабль отделится от модуля "Поиск" в 11:45 по московскому времени, а затем пристыкуется к "Причалу" в 12:23 дня по времени Москвы, проведя отдельно от станции менее часа.

Перемещение корабля проводится для обеспечения безопасности выходов в открытый космос по российской программе из модуля "Поиск", которые ожидаются весной - летом 2023 года. пресс-служба "Роскосмоса"

Напомним, что "Союз МС" представляет из себя российский транспортный пилотируемый космический корабль, при помощи которого транспортируются экипажи на МКС и обратно на Землю. Также "Союзы" используются Россией для доставки на орбитальную станцию и возвращения с орбиты небольших грузов, удаления отходов в бытовом отсеке, который сгорает в плотных слоях атмосферы при спуске корабля на планету.

Поврежденный "Союз МС-22" в беспилотном режиме вернется на Землю.

Фото и видео: Роскосмос