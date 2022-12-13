Поврежденный "Союз МС-22" в беспилотном режиме вернется на Землю

Трансляцию с места событий ведет "Роскосмос".

Корабль "К. Э. Циолковский" ("Союз МС-22") днем 28 марта покинет Международную космическую станцию (МКС) по причине разгерметизации системы терморегулирования. Далее аппарат спустится на Землю в беспилотном режиме. Прямую трансляцию с места событий ведут специалисты государственной корпорации "Роскосмос". Известно, что устройство отстыковалось от орбитальной станции, исследовательского модуля "Рсссвет" в 12:57 утра по московскому времени. Затем номер экипажа длительной экспедиции на МКС сменится с 68 на 69. После отсоединения от МКС корабль включит собственные двигатели для торможения и выйдет с орбиты. После данного процесса ожидается отсоединение бытового отсека с удаляемыми грузами, приборно-агрегатным отсеком. Позже эти объекты сгорят в плотных слоях атмосферы.

При входе в плотные слои атмосферы "Союз" начнет аэробаллистическое торможение. В результате вокруг космического корабля образуется облако плазмы температурой порядка 2 тысяч градусов по Цельсию, из-за чего после посадки корабль будет выглядеть обгоревшим. Известно, что внутри спускаемого аппарата "Союз МС-22" на Землю вернется порядка 218 килограммов грузов, среди них результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа и повторного использования. В частности, речь идет об аккумуляторе для скафандра. который разрядился во время выхода космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева в открытый космос. Это произошло еще в августе 2022 года.

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Фото и видео: Telegram / Роскосмос ТВ