Российские хакеры опубликовали данные сотрудников Lockheed Martin

Killnet подтвердил взлом баз данных от американской оборонной компании.

Российские хакеры из группировки Killnet опубликовали личные данные сотрудников американской оборонной компании Lockheed Martin в социальных сетях и даркнете. Специалисты через собственный Telegram-аккаунт подтвердили взлом внутренней системы авторизации представителей частной военно-промышленной корпорации. В частности, данная фирма занимается изготовлением реактивной системы залпового огня HIMARS.

До вчерашнего дня они говорили - все данные сотрудников Lockheed Martin в безопасности (нет). Что мы будем делать с данными о работниках? пост хакеров

Информация в ТГ-канале сопровождается видео, на котором показана таблица с персональными сведениями сотен сотрудников компании. Там представлены из ФИО, электронный адрес, подразделение, в котором они работают, мобильный или домашний номер телефона и даже фотографии. Также российские хакеры сообщили о том, что корпорация восстановила работу своего сайта и системы, но не данные.

Хакер RaHDIt объяснил, в чем опасность телевизора и холодильника.

Фото и видео: Telegram / We Are Killnet