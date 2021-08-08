Российские гандболистки завоевали серебро Олимпиады-2020

Спортсменки уступили соперникам из Франции пять очков.

Женская сборная России по гандболу завоевала серебро Олимпийских игр в Токио.

В финале россиянки сыграли со спортсменками из Франции. Счет матча составил 25:30. Бронзу взяли гандболистки из Норвегии, которые победили сборную Швеции со результатом 36:19.

Российская сборная заняла в медальном зачете Олимпийских игр в Токио пятое место. Всего копилке олимпийцев 71 медаль – 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых наград.

Ранее сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро в групповом многоборье.

Видео: Instagram / isinbaevayelena

Фото: Telegram / Олимпийский комитет России