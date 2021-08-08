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Российские гандболистки завоевали серебро Олимпиады-2020

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Спортсменки уступили соперникам из Франции пять очков.

Женская сборная России по гандболу завоевала серебро Олимпийских игр в Токио.

В финале россиянки сыграли со спортсменками из Франции. Счет матча составил 25:30. Бронзу взяли гандболистки из Норвегии, которые победили сборную Швеции со результатом 36:19.

Российская сборная заняла в медальном зачете Олимпийских игр в Токио пятое место. Всего копилке олимпийцев 71 медаль – 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых наград. 

Ранее сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро в групповом многоборье.

Видео: Instagram / isinbaevayelena
Фото: Telegram / Олимпийский комитет России

Теги: гандбол, олимпиада-2020, сборная россии, серебряная медаль
Категории: Спорт, Тема дня, Новости России, Лента новостей,

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