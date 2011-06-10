Гимнастки из России стали серебряными призерами Олимпиады-2020

Они уступили спортсменкам из Болгарии 1,700 балла.

Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро в групповом многоборье.

Медаль девушек стала 70-й полученной наградой в ходе Олимпиады-2020 в Токио. Гимнастки уступили своим соперницам из Болгарии 1,700 балла. Бронзу взяли спортсменки из Италии.

Всего россиянки Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова набрали 90,400 балла.

Ранее гимнастка Дина Аверина получила серебряную медаль по дисциплине за индивидуальное многоборье в Токио. По результатам упражнений спортсменке присудили 107,650 балла. Золото досталось израильтянке Линой Ашрам. Россиянка Рита Аверина стала четвертой на Играх-2020. Во время соревнования тренерский состав РФ четыре раза подавали протесты судьям на выставленные оценки. Только один из протестов был удовлетворен.

Фото: Telegram/Олимпийский комитет России