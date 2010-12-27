Российские эксперты рассказали про новый способ получения зарплаты

Россияне смогут получать заработную плату через Систему быстрых платежей.

В Центробанке рассказали про новый способ получения зарплаты. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня".

По словам экспертов, в ближайшее время россияне смогут воспользоваться так называемой "Системой быстрых платежей". Такие меры необходимы для того, чтобы освободить специалистов от "зарплатного рабства". Дело в том, что некоторые работодатели самостоятельно выбирают банк, в котором работнику будет оформляться зарплатная карта. Не всем россиянам удобно пользоваться тем банком, который выбрало начальство.

Специалисты заявили, что новая система быстрых платежей поможет переводить деньги на счет работника по мобильному номеру телефона. При этом работодатель не узнает банк, на который будет перечислять деньги.

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