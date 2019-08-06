На сегодняшний день командировочные госслужащих составляют 100 рублей. По данным Росстата, в 2018 году, чиновник федерального органа получал заработную плату 126,6 тысячи рублей.

Российские чиновники попросили увеличить им командировочные. Профсоюз уже отправил соответствующее письмо в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. Об этом сообщили "Известия".

На сегодняшний день командировочные госслужащих составляют 100 рублей. И, как отметила зампред федерации Нина Кузьмина, чиновникам приходится тратить свои личные деньги, что "приводит к снижению уровня жизни". В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет трехстороннюю комиссию, получение письма подтвердили. Однако, от каких-либо комментариев воздержались.

По данным Росстата, в 2018 году, чиновник федерального органа получал 126,6 тысячи рублей. Самые высокооплачиваемые работники из аппарата правительства получали 240,4 тысячи рублей.

Ранее чиновники Минобороны украли 69 млн рублей, которые выделили на освоение Арктики.

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