Болельщики поддержали российскую команду световым шоу у штаб-квартиры WADA в Монреале

В Монреале болельщики поддержали российскую олимпийскую сборную.

Российские болельщики запустили световую презентацию на доме, в котором располагается штаб-квартира Всемирного антидопингового агентства WADA. Акция недовольства решением представителей организации о недопуске наших спортсменов проходила в канадском городе Монреале.

Активисты опубликовали видео со своим обращением на аккаунте на YouTube. Акция была проведена еще в январе, но в Сети запись появилась недавно. На ролике видно, что на стене многоэтажки появляется российский триколор. На его фоне высвечивается надпись на английском языке: “Единственный допинг среди российской олимпийской команды - это любовь и поддержка своего народа”. Болельщики также добавили, что “русские идут”.

Напомним, что подробное расписание Олимпиады в Южной Корее Piter.tv опублковал в этом материале

Видео и фото: YouTube/SportHeart