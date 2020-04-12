Российские артисты записали песню "Люди в белых халатах" в благодарность врачам

Новый клип опубликован на YouTube-канале группы "Несчастный случай".

Группа "Несчастный случай" при участии известных российских знаменитостей 11 апреля выпустила видеоклип на песню "Люди в белых халатах". Таким образом музыканты намерены поддержать врачей, противоборствующих эпидемии коронавируса.

В описании к видео сказано, что для того, чтобы помочь врачам, нужно остаться дома.

Отмечается, что помимо участников музыкальной группы, в видео можно заметить вокал и участие Камиля Ларина, Найка Борзова, Владимира Ткаченко и Максима Кучеренко, Ромарио, Нонны Гришаевой, Константина Хабенского, Татьяны Лазаревой, Михаила Козырева, Анатолия Белого, Максима Леонидова, Андрея Макаревича, Кристины Бабушкиной, Максима Виторгана, Нино Нинидзе, Алены Бабенко, Евгения Маргулиса, Леонида Бараца, Александра Красовицкого, Максима Покровского и Валерия Сюткина.

Ранее мы сообщали о том, что военный ансамбль ЦВО записал песню о борьбе с коронавирусом.

Видео: YouTube / Несчастный Случай