СМИ: российская военная база в Абхазии будет перевооружена

Поставки нового оружия и техники начнутся в 2022 году.

Арсенал российской 7-й военной базы в абхазской Гудауте будет обновлен. Об этом пишет издание "Известия" со ссылкой на источник в Министерстве обороны РФ.

По данным СМИ, в частности, на вооружение поступят беспилотные летательные аппараты и модернизированные БМП-3. В настоящее же время на базе используются бронетранспортеры БТР-82А. Кроме того, мотострелки получат автоматы Ак-12 на замену АК-74.

Технику и оружие для обновления начнут поставлять на место уже в 2022 году.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о строительстве новых надводных и подводных судов на отечественных верфях. По словам российского лидера, в настоящее время строятся четыре субмарины и два современных корабля. Путин подчеркнул, данные виды вооружения не имеют аналогов в мире.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поставит Белоруссии в ближайшее время самолеты, вертолеты и, возможно, зенитные ракетные системы С-400.

Фото: Минобороны РФ