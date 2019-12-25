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СМИ: российская военная база в Абхазии будет перевооружена
Сегодня, 12:56
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СМИ: российская военная база в Абхазии будет перевооружена

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Поставки нового оружия и техники начнутся в 2022 году.

Арсенал российской 7-й военной базы в абхазской Гудауте будет обновлен. Об этом пишет издание "Известия" со ссылкой на источник в Министерстве обороны РФ.

По данным СМИ, в частности, на вооружение поступят беспилотные летательные аппараты и модернизированные БМП-3.  В настоящее же время на базе используются бронетранспортеры БТР-82А. Кроме того, мотострелки получат автоматы Ак-12 на замену АК-74.

Технику и оружие для обновления начнут поставлять на место уже в 2022 году. 

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о строительстве новых надводных и подводных судов на отечественных верфях. По словам российского лидера, в настоящее время строятся четыре субмарины и два современных корабля. Путин подчеркнул, данные виды вооружения не имеют аналогов в мире.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко  заявил, что Россия поставит Белоруссии в ближайшее время самолеты, вертолеты и, возможно, зенитные ракетные системы С-400. 

Фото: Минобороны РФ

Теги: абхазия, ак-12, бмп-3, минобороны россии, перевооружение
Категории: Новости России, Лента новостей,

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