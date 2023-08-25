Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российская артиллерия "Южной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки совершила огневой налет на опорный пункт дислокации третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, размещенные в районе Клещеевки под Артемовском на территории Донецкой народной республики. Соответствующей информацией с журналистами в рамках выступления на регулярном брифинге со СМИ от 25 августа сделал местный руководитель прес-службы "Юга" Вадим Астафьев. Дополнительно отечественными специалистами поражены две боевых машин пехоты противника в Григоровке и Андреевке, а также станция радиоэлектронной борьбы в Белеевке и блиндаж в деревне Победа.

В ходе контрбатарейной борьбы враг утратил самоходную артиллерийскую установку польского производства Krab, две буксируемые гаубицы "Мста-С" и M777, три миномета 120-го калибра. Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

Расчеты ЗРК "Тор-М2" поразили воздушные цели на Купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России