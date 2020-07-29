Расчеты ЗРК "Тор-М2" поразили воздушные цели на Купянском направлении

В Минобороны России рассказали о выполнении боевых задач на СВО.

Боевые расчеты "Западной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции поразили воздушные цели противника на Купянском направлении при помощи зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2". Соответствующей информацией с журналистами поделились представители министерства по обороне РФ Известно, что как только зону ответственности входит любой воздушный объект, который не отвечает на запрос "свой-чужой", то боевые расчеты берут его на сопровождение и готовы поразить цель противника. Комплекс противовоздушной обороны "Тор-М2" способен стрелять ракетами на полном ходу и вычислять до четырех целей одновременно, а станция обнаружения дает возможность сканировать небо на 360 градусов при расстоянии больше 30 километров. Дополнительно "Тор" оборудован автоматической коробкой передач, цифровой платформой, камерами кругового обзора, а также кондиционером.

В основном работаем по беспилотникам. Например, "Лелека-100", "Фурия", различные беспилотники кустарного типа. Сегодня работали по "Фурии". Он корректирует артиллерию, наводит противника. Своевременно прошел доклад по ней, обнаружение. В кратчайшие сроки мы выдвинулись. боец с позывным "Казах"

Убедившись в поражении воздушных целей, российские боевые машины меняют огневые позиции для того, чтобы ВСУ не смогли совершить ответный удар. Зенитный ракетный комплекс "Тор" может преодолевать рвы до метра, не теряя при этом маневре скорости. Благодаря гусеничному шасси техника обладает высокой проходимостью.

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Фото и видео: Минобороны России