Бойцы подразделений "Южной" группировки российских войск уничтожили на донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции перехватили десять украинских беспилотников. оответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 27 октября сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев. Специалист заметил, что военнослужащие поддерживались авиацией и артиллерией. Им удалось отбить атаку штурмовых групп Вооруженных сил Украины в районе Богдановки.
Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенных пунктов Андреевка и Клещеевка. Противник потерял около 300 военнослужащих.
Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"
Противник потерял пять бронированных машин, две единицы автомобильной техники, орудие М777 американского производства с калибром 155 миллиметрамм, 152-миллиметровую буксируемую гаубицу "Мста-Б", два миномета 82-го калибра.
Бойцы группировки "Запад" отбили шесть атак ВСУ на купянском направлении.
Фото и видео: Минобороны России
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