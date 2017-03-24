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Российская армия перехватила 10 дронов ВСУ на донецком направлении

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Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Бойцы подразделений "Южной" группировки российских войск уничтожили на донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции перехватили десять  украинских беспилотников. оответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 27 октября сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев. Специалист заметил, что военнослужащие поддерживались авиацией и артиллерией. Им удалось отбить атаку штурмовых групп Вооруженных сил Украины в районе Богдановки.

Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенных пунктов Андреевка и Клещеевка. Противник потерял около 300 военнослужащих.

Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

Противник потерял пять бронированных машин, две единицы автомобильной техники, орудие М777 американского производства с калибром 155 миллиметрамм, 152-миллиметровую буксируемую гаубицу "Мста-Б", два миномета 82-го калибра.

Бойцы группировки "Запад" отбили шесть атак ВСУ на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вадим астафьев, всу, донецкое направление, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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