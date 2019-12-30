России вернут около 3 млрд долларов долгов за военную технику

Ранее это не могли сделать из-за проблемы с перечислением валюты.

России вернут долги за военную технику, которая ранее была поставлена другим странам. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).

За 2018 год РФ задолжали за оружие около 3 млрд долларов. Отмечается, что ранее долг не могли вернуть из-за проблемы с перечислением валюты. Сейчас систему перевода платежей наладили. "Мы отходим от доллара и переходим на национальные валюты, в том числе и евро. И это нормально", - отметил источник.

Напомним, что в США действует закон, направленный против российского оборонно-промышленного комплекса и стран, закупающих российское вооружение. Однако в декабре 2019 года Владимир Путин заявил, что, несмотря на рост давления и недобросовестной конкуренции, позиции России на глобальном рынке вооружений укрепляются.

Ранее мы писали, что генпрокурор России Юрий Чайка подал в отставку.