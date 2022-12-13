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Мишустин: России удалось укрепить стабильность экономики

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Премьер-министр РФ рассказал об экономических итогах прошлого года для государства.

России удалось укрепить стабильность экономической системы страны. Соответствующее заявление в ходе выступления на стратегической сессии правительства, посвященного выполнению национальных проектов, сделал глава кабинета министров Михаил Мишустин. Чиновник напомнил коллегам о том, что макроэкономические итоги 2022 года оказались выше ожиданий аналитиков. Также премьер станы отметил, что бизнес-индустрии удалось переформатировать свои логистические цепочки и начать осваивать новые маршруты поставок и альтернативные рынки продукции. Михаил Мишустин подчеркнул, что недружественные государства вводили беспрецедентные по своему масштабу ограничения и барьеры в отношении Москвы.

В результате ряда оперативно принятых решений удалось укрепить стабильность нашей экономики. Макроэкономические итоги года оказались лучше ожиданий.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт добавил, что снижение ВВП России составило немногим больше 2%, поэтому удалось обеспечить рост ряда экономических секторов государства.

Мишустин: программа "Больше, чем путешествие" будет расширена.

Фото и видео: Правительство России

Теги: ввп, макроэкономика, михаил мишустин, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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