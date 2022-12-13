Мишустин: программа "Больше, чем путешествие" будет расширена

На реализацию программы в ближайшие три года будет направлено свыше 7 млрд рублей.

Программа "Больше, чем путешествие" будет расширена. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

На реализацию программы в ближайшие три года будет направлено свыше 7 млрд рублей. За счет этих средств будут представлены сертификаты на туристические поездки победителям конкурсов и олимпиад, проходящих в рамках проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". Также Мишустин отметил, что в рамках программы будут доступны путешествия по уникальным маршрутам.

Благодаря таким поездкам ребята не только расширят кругозор, но и получат новые навыки, а возможно, и свое новое призвание. Михаил Мишустин, премьер-минист России

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