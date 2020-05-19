Нисходящая часть кривой графика заражаемости в РФ будет более длительной и затяжной, чем восходящая.

России предрекли долгий выход из эпидемии коронавируса. Об этом главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева рассказала в интервью "Парламентской газете".Специалист считает, что стране необходимо больше времени на прохождение низходящей кривой. Этот показатель отражает ежедневное число новых случаев заражения COVID-19.

Эксперт напомнила, что пока что нельзя с точность спрогнозировать о том, что Россия прошла пик инфицирования коронавирусом. Согласно официальным сводкам, со 2 мая государство находится на этапе преодоления пика заражаемости. Количество новых пациентов снижается, а также наблюдается переход к преодолению пика нисходящей части кривой.

Нурбубу Молдогазиева объяснила, что в других странах динамика развития пандемии полагает сделать вывод о том, что нисходящая часть кривой графика заражаемости в РФ будет более длительной и затяжной, чем восходящая. По мнению эксперта, она может продлиться около 5-6 недель. За этот промежуток времени число заражений будет падать. Минимума график достигнет к концу июня или начале июля.

В России представили две модели распространения коронавируса.

Видео: kremlin.ru