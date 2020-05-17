В России представили две модели распространения коронавируса

Обе из них свидетельствуют о постепенной стабилизации ситуации с коронавирусом в стране.

Российские аналитики представили две модели прогноза по заболеваемости коронавирусом в регионах России. Одну разработали специалисты компании-разработчика аналитических продуктов Megaputer Intelligence, а вторую — проектный офис по математическому моделированию Уфимского авиационного университета (УГАТУ) и Башкирского медицинского университета (БГМУ), передает РБК.

Согласно анализу Megaputer Intelligence пик заболеваемости уже прошел в регионах Центрального, Северо-западного и Приволжского федеральных округов и ряде дальневосточных регионов. На Москву аналитики подготовили две модели - оптимистичную и пессимистичную. Согласно первой пик заболеваемости в столице пришелся на 6 мая, согласно второму его стоит ожидать 26 мая, когда количество инфицированных за сутки может вырастет до 6,2 тыс.

По данным анализа УГАТУ и БГУ пик был пройден 8–9 мая, когда ежесуточно выявлялось более 10 тыс. заболевших. Там отметили, что в небольших регионах ситуация с коронавирусом уже находится под контролем, но в более крупных регионах обстановка остается напряженной.

Видео: kremlin.ru