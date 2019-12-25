России предрекли череду карантинов до 2021 года. Об этом сообщили журналисты РБК со ссылкой на исследование компании Boston Consulting Group (BCG). Аналитики описали четыре возможных сценария развития ситуации, связанной с эпидемией коронавируса, а также последствия распространения COVID-19 на экономическую отрасль.
Специалисты считают самым вероятным сценарием тот, при котором до 2021 года в России будут повторяться волны эпидемии, а соответственно - карантинных условий и режима самоизоляции. Эксперты предполагают, что положение улучшится только после того, как ученые изобретут вакцину против инфекции. При данном варианте событий ВВП страны упадет на 7-10%.
При самом благоприятном варианте коронавирусный кризис ограничится лишь одной волной заражений. При этом ВВП РФ лишится только 4-6%. Еще один вариант предполагает, что начнется масштабный кризис ликвидности, а производственные мощности в стране будут остановлены. В этом случае потери ВВП составят 10-15%.
Названы вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса в разных странах.
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