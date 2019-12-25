Аналитики считают, что одной волной заражений в РФ может не ограничиться.

России предрекли череду карантинов до 2021 года. Об этом сообщили журналисты РБК со ссылкой на исследование компании Boston Consulting Group (BCG). Аналитики описали четыре возможных сценария развития ситуации, связанной с эпидемией коронавируса, а также последствия распространения COVID-19 на экономическую отрасль.

Специалисты считают самым вероятным сценарием тот, при котором до 2021 года в России будут повторяться волны эпидемии, а соответственно - карантинных условий и режима самоизоляции. Эксперты предполагают, что положение улучшится только после того, как ученые изобретут вакцину против инфекции. При данном варианте событий ВВП страны упадет на 7-10%.

При самом благоприятном варианте коронавирусный кризис ограничится лишь одной волной заражений. При этом ВВП РФ лишится только 4-6%. Еще один вариант предполагает, что начнется масштабный кризис ликвидности, а производственные мощности в стране будут остановлены. В этом случае потери ВВП составят 10-15%.

Названы вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса в разных странах.