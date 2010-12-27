В Петербурге введут "Меркурий" для борьбы с фальсификатами молочной продукции

Из 102 проверенных проб молока 47 оказались фальсификатами.

В Петербурге и Ленобласти планируют внедрить систему "Меркурий" для отслеживания качества молочной продукции. Об этом рассказал руководитель управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Сергей Кармазин

Такое решение было принято после проверки молочной продукции, продаваемой в Петербурге и области. Результаты проверки Россельхознадзора показали, что в 47 пробах из 102 содержатся компоненты, не заявленные в рецептуре (стерины, растительные масла), то есть являются фальсификатом.

"Меркурий" - система обязательной сертификации, единый электронный документооборот. Вся молочная продукция должна быть зарегистрирована в системе к 1 июля 2019 года.

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