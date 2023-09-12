Росрыболовство надеется нарастить вылов рыбы в Мировом океане на 200 тыс. тонн

Илья Шестаков рассказал о планах ведомства.

Росрыболовство рассчитывает нарастить объем добычи водных биологических ресурсов в Мировом океане в ближайшие 3-5 лет на 200 тысяч тонн. Соответствующее заявление глава профильного ведомства Илья Шестаков сделал в ходе сессии Восточного экономического форума "Мировой океан: глобальные возможности для российского флота". Чиновник пояснил, что в текущий момент многие компании прорабатывают возможности выхода в Мировой океан.

Наша задача, на перспективу 3-5 лет нарастить объем добычи в Мировом океане ну хотя бы на 200 тыс. тонн. Я думаю, что возможности у нас такие есть. Илья Шестаков.

Напомним, что VIII Восточный экономический форум с 10-13 сентября проводится в городе Владивосток 2023 года. Девизом мероприятия является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс.

В Росрыболовстве заявили, что санкции не затронули рыбную отрасль.

Фото и видео: Восточный экономический форум