Росреестр запустит услугу получения данных о собственности через электронную подпись

Росреестр запустит услугу получения данных пользователем об объектах собственности через электронную подпись. Об этом участника форума Finopolis рассказал глава Минцифры Максут Шадаев. Специалист уточнил, что старт проекта будет дан уже в следующем году.
Мы запустили большую программу по созданию онлайн-витрин ведомств, задачи которых в онлайне отдавать эти данные по конкретному запросу конкретного пользователя для того, чтобы он мог этими данными распоряжаться.
Максут Шадаев, глава Минцифры РФ
Чиновник заметил, что в первом квартале 2022 года должна быть запущена онлайн-витрина Росреестра. С ее помощью пользователь будет в онлайн-режиме за счет электронной подписи получать необходимые сведения.
Минцифры подготовило поправки, которые позволят сдавать биометрию через приложение.
Фото и видео: YouTube / Банк России
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