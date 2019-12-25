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Росреестр предложил частично снять ограничения на приватизацию участков у воды
Сегодня, 13:02
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phil_k

Росреестр предложил частично снять ограничения на приватизацию участков у воды

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Согласно нынешнему кодексу, нельзя приватизировать территорию в первых двух поясах защиты. 

Росреестр разработал проект поправок в Земельный кодекс. Они позволят передавать в частную собственность участки, которые находятся вблизи источников питьевой воды, сообщает РБК, ссылаясь на проект на портале правовых актов.

Согласно нынешнему кодексу, нельзя приватизировать территорию в первых двух поясах защиты. 

На первом поясе защиты находятся источник воды, насосная станция и другие инженерные коммуникации. Второй пояс существенно шире и может достигать ширины двух метров.

из пояснительной записке к проекту

Данный законопроект позволит оформить права на свою собственность. Сейчас, согласно законодательству, участки во втором поясе защиты можно только брать в аренду, сообщает РБК.

Завершить подготовку проекта планируется в июне 2021 года.

Ранее сообщалось, что жители России набрали рекордное количество долгов за время пандемии коронавируса.

Фото: pixabay.com

Теги: земельный кодекс, приватизация, росреестр
Категории: Лента новостей, Новости России,

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