Жители России набрали рекордное количество долгов

ЦБ хочет получить право на запрет выдавать некоторые виды кредитов.

На 1 января 2021 года уровень долговой нагрузки россиян по всем видам кредитов и займов составил 11,7%, сообщает РБК, ссылаясь на директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизавету Данилову.

Этот показатель продолжает расти быстрыми темпами на фоне кризиса и пандемии и уже достиг нового максимума с 2012 года. В Центральном банке ситуацию считают "достаточно устойчивой", но хотят получить право запрещать выдачу некоторых видов кредитов.

Данилова также сообщила, что в течение 2020 года кредитные организации стали чаще использовать официальные данные для оценки доходов заемщиков. Пока ЦБ не дает прогноза, что будет с долговой нагрузкой населения в 2021 году.

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал спасти граждан с минимальным доходом от долгов.

Фото: Piter.TV