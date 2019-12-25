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Росприроднадзор выявил источник загрязнения Невы нефтепродуктами на проспекте Обуховской Обороны
Сегодня, 21:10
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Росприроднадзор выявил источник загрязнения Невы нефтепродуктами на проспекте Обуховской Обороны

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Мазут, который попал на почту, мог затем смешаться с рекой.

Северо-Западному управлению Росприроднадзора удалось установить виновника загрязнения Невы нефтепродуктами в районе дома №110 по проспекту Обуховской Обороны. Ранее в ведомстве считали, что в этом виноват "Обуховский завод", но на самом деле им оказалась Великая Отечественная война.

Дело в том, что в военные годы набережная реки в этом месте использовалась для перевалки мазутного топлива, которые шли на нужды фронта и обороны Ленинграда. Источником загрязнения могли стать мазутные баки, которые находились у реки. Предполагается, что нефтепродукты могли смешаться с водой

На загрязнение весной-летом 2019 неоднократно жаловались петербуржцы. После этого в профильных ведомствах занялись проверкой. Версия, по которой подозревался АО "ГОЗ "Обуховский завод" не подтвердилась. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что здание завода Веге на Октябрьской набережной превратят в общественное пространство. 

Фото: пресс-служба Росприроднадзора по Петербургу

Теги: загрязнение невы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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