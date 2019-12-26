Здание завода Веге на Октябрьской набережной превратят в общественное пространство

Завершить реконструкцию планируют в 2022 году.

Завод Георгия Веге на Октябрьской набережной собираются приспособить под современное использование. Там планируется общественное пространство с бизнес-центром, магазинами и физкультурно-оздоровительным центром. Об этом рассказала пресс-служба застройщика "Setl Group"

Объект находится на территории жилого комплекса. Краснокирпичный корпус был построен в 1876-м году и стал первым в России предприятием, которое производило ультрамарин. С того времени здание использовалось в различных целях: как цех, мастерская, бани, прачечная и квартиры рабочих.

Проектировщики пытались сохранить некоторые архитектурные решения постройки, но при этом приспособить ее под современное использование.

По данным пресс-службы, проект получил одобрение комитета по государственному использованию и охране памятников. .Работы по восстановлению и реконструкции корпуса завода планируют завершить в 2022 году.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцы обсуждают, что лучше построить на месте кинотеатра "Слава".

Фото: citywalls.ru