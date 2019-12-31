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Сквер, а не ТЦ: петербуржцы обсуждают, что лучше построить на месте кинотеатра "Слава"

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На месте кинотеатра планируют построить высокий торговый центр, однако эта идея понравилась далеко не всем жителям района.

Здание бывшего кинотеатра "Слава" на Бухарестской улице снесут. На его месте построят 28-метровый торговый центр с подземной парковкой.

Однако не все жители Фрунзенского района поддержали идею строительства ТЦ. В соцсетях развернулось бурное обсуждение грядущих изменений. 

Здание типичного советского кинотеатра было построено в 1967 году. После перестройки культурный центр перепрофилировали в одноименное казино. В 2008 году здание реконструировали под торговый центр, сейчас внутри располагается ресторан и магазины. 

Фото и видео: Piter.TV

Теги: кинотеатр слава, кинотеатр спб, советский кинотеатр, фрунзенский район
Категории: Картина дня, Репортажи, Лента новостей, Новости СПб, Районы Петербурга,

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