Сквер, а не ТЦ: петербуржцы обсуждают, что лучше построить на месте кинотеатра "Слава"

На месте кинотеатра планируют построить высокий торговый центр, однако эта идея понравилась далеко не всем жителям района.

Здание бывшего кинотеатра "Слава" на Бухарестской улице снесут. На его месте построят 28-метровый торговый центр с подземной парковкой.

Однако не все жители Фрунзенского района поддержали идею строительства ТЦ. В соцсетях развернулось бурное обсуждение грядущих изменений.

Здание типичного советского кинотеатра было построено в 1967 году. После перестройки культурный центр перепрофилировали в одноименное казино. В 2008 году здание реконструировали под торговый центр, сейчас внутри располагается ресторан и магазины.

Фото и видео: Piter.TV