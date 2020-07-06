Росприроднадзор доложит Путину о ликвидации последствий ЧП в Норильске

Ведомство должно обеспечить особый контроль за проведением мероприятий.

Росприроднадзор доложит президенту России Владимиру Путину о ликвидации последствий ЧП в Норильске к 1 августа. Такой поручение ведомству дал глава государства, сообщает сайт Кремля.

Росприроднадзор должен обеспечить особый контроль за проведением мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Для этих целей, отмечено в сообщении, должны быть использованы лучшие технологии.

Ранее мы писали, что специалисты оценят последствия разлива нефтепродуктов в Норильске к августу.

Видео: kremlin.ru