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Росприроднадзор доложит Путину о ликвидации последствий ЧП в Норильске

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Ведомство должно обеспечить особый контроль за проведением мероприятий.

Росприроднадзор доложит президенту России Владимиру Путину о ликвидации последствий ЧП в Норильске к 1 августа. Такой поручение ведомству дал глава государства, сообщает сайт Кремля.

Росприроднадзор должен обеспечить особый контроль за проведением мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Для этих целей, отмечено в сообщении, должны быть использованы лучшие технологии.

Ранее мы писали, что специалисты оценят последствия разлива нефтепродуктов в Норильске к августу.

Видео: kremlin.ru

Теги: норильск, путин, разлив топлива, росприроднадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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