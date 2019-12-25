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Специалисты оценят последствия разлива нефтепродуктов в Норильске к августу
Сегодня, 11:07
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matveyvn

Специалисты оценят последствия разлива нефтепродуктов в Норильске к августу

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Экспертиза по последствиям разлива топлива для окружающей среды началась на прошлой неделе.

Специалисты оценят последствия для экосистемы для разлива нефтепродуктов в Норильске на ТЭЦ-3 к августу. Об этом сообщили в "Норникеле".

Также планируется, что специалисты дадут заключение по компенсационным мерам и создадут этнологическую карту всех хозяйствующих субъектов коренных малочисленных народов севера.

Итоговый документ планируется подготовить к августу.

циатата из сообщения "Норникеля"

Экспертиза по последствиям разлива топлива для окружающей среды началась на прошлой неделе. В комиссию вошли учёные из Северного (Арктического) федерального университета, Академии наук Якутии и Института этнологии и антропологии Миклухо-Маклая, МГУ и федерального агентства по делам национальностей.

Ранее Путин заявил, что ситуация в Норильске переломилась после разлива.

Теги: норильск, разлив нефтепродуктов, чрезвычайная ситуация, экология
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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