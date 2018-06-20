Заработала горячая линия Роспотребнадзора по вопросам общепита

С 8 по 28 апреля Роспотребнадзор проведет горячую линию по вопросам качества услуг, оказываемых предприятиями общественного питания. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
8 апреля Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека открывает всероссийскую горячую линию по вопросам качества услуг в предприятиях общественного питания.
Роспотребнадзор
Специалисты расскажут о санитарных нормах и требованиях к заведениям общественного питания и к заведениям, которые предлагают детское меню. Также в Роспотребнадзоре можно узнать о правилах доставки еды, ее маркировке и другом.
Консультации будут проводиться круглосуточно на русском и английском языках. Центр способен принять до 100 звонков одновременно, поэтому ожидать ответа оператора придется не более минуты.
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Фото: Piter.TV
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