Заработала горячая линия Роспотребнадзора по вопросам общепита

Она будет работать круглосуточно с 8 по 28 апреля.

С 8 по 28 апреля Роспотребнадзор проведет горячую линию по вопросам качества услуг, оказываемых предприятиями общественного питания. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

8 апреля Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека открывает всероссийскую горячую линию по вопросам качества услуг в предприятиях общественного питания. Роспотребнадзор

Специалисты расскажут о санитарных нормах и требованиях к заведениям общественного питания и к заведениям, которые предлагают детское меню. Также в Роспотребнадзоре можно узнать о правилах доставки еды, ее маркировке и другом.

Консультации будут проводиться круглосуточно на русском и английском языках. Центр способен принять до 100 звонков одновременно, поэтому ожидать ответа оператора придется не более минуты.

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Фото: Piter.TV