Роспотребнадзор запретил россиянам работать на улице в сильную жару

Прежде всего, это касается людей, которым нет еще 25 лет и кто старше 40 лет.

Роспотребнадзор запретил россиянам работать на улице, когда температура воздуха в тени превышает отметки 32,5 °С. Прежде всего, это касается людей, которым нет еще 25 лет и кто старше 40 лет. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам специалистов, работа на улице при температуре выше 32,5 °С является экстремальной. Эффект усиливает спецодежда, которая нагревает тело и может вызвать обезвоживание или тепловой удар.

Если у россиян нет возможности отменить работу, то лучше ее выполнить либо в утреннее, либо в вечернее время. При этом суммарное количество часов, проведенных на жаре, не должно превышать четырех.

Ранее Роспотребнадзор дал советы по выбору арбузов и дынь.

Фото: pixabay.com, rospotrebnadzor.ru