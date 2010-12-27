В преддверии майских праздников Роспотребнадзор дал советы по выбору мяса для шашлыка

Россиян попросили не покупать мясо в сомнительных местах, обращать внимание на внешний вид и запах, а также смотреть на маркировки.

В преддверии майских праздников Роспотребнадзор дал советы россиянам по выбору мясо для шашлыка. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Роспотребнадзор не рекомендует покупать мясо (и другие продукты) в местах неустановленной торговли, неизвестного происхождения, без сопроводительных документов. Пресс-служба ведомства

Кроме того, любителей шашлыка попросили обращать внимание на внешний вид и запах мяса даже при покупке свежего продукта. Также потребителям рекомендовали смотреть на маркировки, покупая готовый замаринованный шашлык.

Обязательно найдите дату изготовления: производственный маринад может храниться не более недели. Лучше, когда дата проштампована на банке. Если ваш выбор — шашлык, упакованный в пластиковое ведерко, проверьте крышку. Она должна быть слегка вогнутой, ни в коем случае не вздутой. Пресс-служба ведомства

В Роспотребнадзоре отметили, что надежнее всего покупать мясо в заводской упаковке от известного производителя. Но и в этом случае необходимо обращать внимание на количество жидкости. Охлажденное хорошее мясо поглощает маринад, а замороженое, залитое уксусом — выделяет сок.

Уксусно-лимонные маринады не дают испортиться мясу в течение 3 дней, а мясо в майонезно-кефирном соусе портится быстрее. Состав "правильного" шашлыка-полуфабриката: свинина, соль, уксус, лук свежий, специи (перец, имбирь, кориандр и т.п). Пресс-служба ведомства

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