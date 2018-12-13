Роспотребнадзор: "Почти 7% молочной продукции не соответствует требованиям"

Также Россельхознадзор ранее сообщил, что более 22% молочной продукции – фальсификат.

Роспотребнадзор рассказал о результатах проверки молока и молочной продукции. Почти 7% молочной продукции на российском рынке в 2018 году не соответствовали требованиям по физико-химическим показателям. За прошлый год с реализации сняли более 700 тонн молока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Доля молочной продукции, несоответствующей требованиям по физико-химическим показателям, в 2018 году составила 6,8%. Роспотребнадзор

Также Россельхознадзор ранее сообщил, что более 22% молочной продукции – фальсификат.

В 2018 году было сняло 300 тысяч проб. Благодаря принятым ранее мерам, с 2016 по настоящее время, доля фальсификатов в социальных учреждениях уменьшилась в два раза.

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