В ведомстве проверят информацию, если к ним поступит жалоба от пользователя.

Роспотребнадзор не получал жалоб от крымчан после сообщений о блокировках устройств Xiaomi. Об этом рассказали представители пресс-службы ведомства. Ранее на портале сообщества технологической компании появились данные о том, что производитель заблокировал свои аппараты в некоторых регионах. В перечень попали Иран, Куба, Сирия, Северная КОрея, Судан и полуостров Крым. Однако проблема не затронула владельцев гаджетов, смартфоны которых были активированы в других странах, но использующихся в "черном списке".

Жалоб не поступало. При обращении потребителей будет проведена соответствующая проверка. пресс-служба Роспотребнадзора

Напомним, что российское законодательство не предусматривает административной ответственности изготовителя за такого рода действия. При этом потребители товара могут обратиться в судебную инстанцию, подав имущественный иск к китайской корпорации.Надзорное ведомство имеет право заявить групповой иск к изготовителю, если массово будут получены письма от потерпевших.

В Роспотребнадзоре заявили, что не видят оснований для отмены масочного режима в регионах.

Фото: Pixabay.com