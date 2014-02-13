Роспотребнадзор не получал жалоб от крымчан после сообщений о блокировках устройств Xiaomi. Об этом рассказали представители пресс-службы ведомства. Ранее на портале сообщества технологической компании появились данные о том, что производитель заблокировал свои аппараты в некоторых регионах. В перечень попали Иран, Куба, Сирия, Северная КОрея, Судан и полуостров Крым. Однако проблема не затронула владельцев гаджетов, смартфоны которых были активированы в других странах, но использующихся в "черном списке".
Жалоб не поступало. При обращении потребителей будет проведена соответствующая проверка.
пресс-служба Роспотребнадзора
Напомним, что российское законодательство не предусматривает административной ответственности изготовителя за такого рода действия. При этом потребители товара могут обратиться в судебную инстанцию, подав имущественный иск к китайской корпорации.Надзорное ведомство имеет право заявить групповой иск к изготовителю, если массово будут получены письма от потерпевших.
В Роспотребнадзоре заявили, что не видят оснований для отмены масочного режима в регионах.
Фото: Pixabay.com
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