Анна Попова призвала граждан активнее прививаться от инфекции.

В Роспотребнадзоре заявили, что не видят оснований для отмены масочного режима в регионах. Такое заявление Анна Попова сделала в рамках своего выступления на фестивале "Таврида.АРТ" в Крыму. По словам специалиста, сейчас для отмены такого профилактического предписания по стране нет показаний.

Нет, сейчас нет. Это может быть только тогда, когда мы перестанем заражаться новой коронавирусной инфекцией. Главный инструмент, который у нас есть - это вакцина. Надо его использовать, тогда этот момент будет недалек. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Чиновница заметила, что, безусловно,все хотят быстрее вернуться к той жизни, которая была до распространения коронавируса по миру. Однако это произойдет только в тот момент, когда люди перестанут заражаться инфекцией. Сейчас единственным инструментом для этого является массовая вакцинация. Попова призвала активнее прививаться. Она уверена, что это приведет к скорому возвращению к привычной жизни.

Попова: вакцин от коронавируса в России сегодня более чем достаточно.

Фото: Правительство России