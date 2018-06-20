Приступая к окраске яиц, необходимо помнить, что яйца - это пищевые продукты.

Роспотребнадзор в преддверии Пасхи дал рекомендации по окрашиваю яиц. Информация опубликована на сайте Роспотребнадзора.

Приступая к окраске яиц, необходимо помнить, что яйца - это пищевые продукты, а использование непищевых и неизвестных красителей может привести к отравлению. Роспотребнадзор

Лучше всего красить яйца пищевыми красителями. Например, краснокочанной капустой, луковой шелухой, куркумой, шпинатом, зеленым чаем, каркаде, ягодами клюквы или черники. Покрасить яйца можно и пищевыми красителями. На упаковке с красками должны быть следующие обозначения: Е122, Е 163, Е110, Е104, Е 142, Е132, Е 120, Е160, Е181, Е124, Е133, Е131, Е102. Только в этом случае можно считать краситель безопасным.

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