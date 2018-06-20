Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасному отдыху на природе

Потребность в энергии в жаркую погоду снижается, в связи с чем организму летом нужна менее калорийная пища - необходимо отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму.

Роспотребнадзор дал рекомендации по отдыху на природе. В жаркое время года нужно пить больше жидкости и есть меньше жирной пищи. Об этом сообщается в понедельник на сайте надзорного ведомства.

Потребность в энергии в жаркую погоду снижается, в связи с чем организму летом нужна менее калорийная пища - необходимо отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму. Приемы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня, перенеся их на утро и вечер. Роспотребнадзор

Пить нужно кисломолочные напитки, чай, морс, минеральную воды, отвары из сухофруктов, витаминизированные напитки. Избегать нужно газировку, напитки с повышенным содержанием сахара, алкоголь и энергетики.

При отдыхе на пляже нужно не забывать головной убор, зонтик, полотенце и питьевую воду. Загорать следует в утренние и послеобеденные часы. При походах в лес нужно надевать одежду, закрывающую руки и ноги и пользоваться специальными аэрозолями от клещей. На пикник с собой нельзя брать кондитерские изделия, копчености и яйца. Вся еда должна быть в закрытых контейнерах, чтобы защитить ее от грызунов и насекомых, которые могут переносить патогенные микроорганизмы.

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