Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами

С начала весны число обращений в больницы из-за укусов клещей не превышает среднестатистических значений. Об этом сообщает Роспотребнадзор. В этом году также зарегистрировали единичные случаи заражения боррелиозом.
По еженедельным данным, в настоящее время обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений.
Роспотребнадзор.
В большей части регионов страны уже приступили к акарицидным обработкам земли, а на территории Южного и Северо-Кавказского округов дезинсекцируют рогатый скот.
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