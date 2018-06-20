Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами

В этом году зарегистрировали единичные случаи заражения клещевым боррелиозом.

С начала весны число обращений в больницы из-за укусов клещей не превышает среднестатистических значений. Об этом сообщает Роспотребнадзор. В этом году также зарегистрировали единичные случаи заражения боррелиозом.

По еженедельным данным, в настоящее время обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений. Роспотребнадзор.

В большей части регионов страны уже приступили к акарицидным обработкам земли, а на территории Южного и Северо-Кавказского округов дезинсекцируют рогатый скот.

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