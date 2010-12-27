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Роскомнадзор признал ошибку: IP-адреса "Яндекса", Google, "ВКонтакте", и Facebook удалены из реестра запрещенных материалов
Сегодня, 9:38
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Alena_Zinovieva
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Роскомнадзор признал ошибку: IP-адреса "Яндекса", Google, "ВКонтакте", и Facebook удалены из реестра запрещенных материалов

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В ночь на 27 апреля представители ведомства внесли IP-адреса этих сайтов в число запрещенных.

Роскомнадзор исключил из реестра запрещенных сайтов IP-адреса "Яндекса", Google, "ВКонтакте", "Одноклассников", Facebook, Twitter, занесенные туда в ночь на 27 апреля. Об этом свидетельствуют копии выгрузки, опубликованные в 02.22 по московскому времени.

Ранее "Коммерсант" сообщал, что в реестр запрещенных материалов попали по одному IP-адресу "ВКонтакте" и "Одноклассников", пять адресов "Яндекса", три адреса Twitter, пять адресов Facebook. Кроме того, сотрудники ведомства заблокировали 14 IP-адресов Amazon, 29 — Microsoft, 33 — Google. Также в этом списке оказались Yahoo и Liveinternet.

Ранее мы писали, что в некоторых городах России перестал работать YouTube.

Фото: pixabay.com

Теги: блокировка ip-адресов , блокировки роскомнадзора , вконтакте , гугл , новости россии , одноклассники , роскомнадзор , фейсбук , яндекс
Категории: Лента новостей Новости России

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