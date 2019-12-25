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Роскомнадзор начал ввести реестр соцсетей
Сегодня, 20:47
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Роскомнадзор начал ввести реестр соцсетей

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Реестр необходим для контроля за соблюдением законодательства, рассказали в Роскомнадзоре.

Пока ведомство включило в реестр Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Likee, YouTube, а также "ВКонтакте" и "Одноклассники". Роскомнадзор направил их владельцам соответствующие уведомления.

 Входящие в реестр соцсети должны будут сами выявлять и удалять "запрещенный" контент. Например, с призывами к несогласованным митингам или неуважением к власти.

В будущем в реестр могут попасть и другие соцсети, например, мессенджер Telegram, которого пока нет в списке. Роскомнадзор также предлагает гражданам самим формировать этот список через форму обращений на официальном сайте.

Ранее РКН заявил о готовности применить оборотные штрафы против Google, Facebook и Twitter.

Фото: Pixabay

Теги: роскомнадзор, социальные сети
Категории: Новости России, Лента новостей,

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