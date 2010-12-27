Роскомнадзор нашел в Google, Youtube и Facebook политрекламу в запрещенное время

Данные действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России.

В единый день голосования, 8 сентября, в ходе мониторинга средств массовой коммуникации Роскомнадзор обнаружил политическую рекламу в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге Youtube, сообщается на официальном сайте ведомства.

"Данные действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в Российской Федерации. Такие действия со стороны иностранных компаний являются недопустимыми", – говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре также отметили, что 6 сентября компании Google и Facebook были предупреждены о том, что 7 и 8 сентября политическая реклама на ресурсах недопустима.

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