К трем часам дня явка на выборы губернатора Петербурга составила 16,26%

Проголосовать пришли 615 тысяч 856 человек.

К 15:00 явка избирателей на выборы губернатора и муниципальных депутатов Петербурга достигла 16,26%. По данным Горизбиркома, проголосовать пришли 615 тысяч 856 горожан.

Отмечается, что существенных нарушений на выборах не выявлено, голосование проходит спокойно.

Избирательные участки работают с восьми утра и закроются в 20:00. На пост губернатора Петербурга претендуют трое кандидатов. В бюллетенях можно будет выбрать врио губернатора Петербурга Александра Беглова (самовыдвиженец), Надежду Тихонову от "Справедливой России" или Михаила Амосова от "Гражданской платформы".

Ранее Piter.TV сообщал, что Петербург находится на 16 месте по явке избирателей на выборы.

Фото: Piter.TV