Роскомнадзор напомнил Twitter о необходимости удалить еще 1 тыс. твитов

Ранее соцсеть удалила запрещенной в РФ информации.

Роскомнадзор напомнил Twitter о необходимости удалить еще 1 тысячу твитов. Ранее соцсеть Twitter удалил 60% запрещенной в РФ информации. Об этом регулятор сообщил на официальном сайте ведомства. Чиновники напомнили руководству социальной сети о том, что мессенджер обязан привести свою деятельность в соответствии с российским законодательством к 15 мая.

Руководство соцсети было вновь проинформировано о необходимости удалить всю запрещенную информацию в срок до 15 мая. пресс-служба РКН

Надзорный орган напомнил, что договоренность по организации прямой линии связи между РКН и службой модерации соцсети Twitter была достигнута 28 апреля. О ней заявили по итогам переговоров вице-президент Twitter по публичной политике в Европе Шинейд Максуинни и вице-президента по юридическим вопросам Джим Бейкер. В настоящее время компания занимается разработкой дорожной карты, в которой найдет отражение закон, вступивший в силу 1 февраля. В документе говорится о самостоятельном быстром реагировании на блокировку противоправного контента.

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT.

Фото: Twitter