Роскачество: "Альтернативы детскому автомобильному креслу небезопасны"

Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле.

В Роскачестве рассказали, как правильно перевозить детей в машине. Об этом эксперты сообщили на сайте организации.

При выборе автомобильного кресла обязательно нужно учитывать возраст, вес и рост ребенка. Как отметили в организации, что альтернативы автомобильному креслу не обеспечивают безопасности. К альтернативам относятся, треугольники, направляющие лямки, фиксаторы, стяжки, корректоры, адаптеры и бескаркасные автомобильные кресла.

Детей до 7 лет нужно перевозить исключительно в специальных креслах. С 7 до 11 можно пристегивать штатными ремнями безопасности, но нужно ориентироваться на рост 150 см. При таком росте верхняя лямка ремня не будет проходить по шее ребенка. Также эксперты напомнили, что самым безопасным местом для автомобильного кресла является середина заднего сиденья.

Ранее Роскачество назвало лучшее детское питание.

Видео: YouTube/ ROZETKA