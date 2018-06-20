Эксперты рассказали, как выбрать говяжий фарш

Роскачество проверит фарш по 30 показателям качества и безопасности. Об этом говорится в сообщении организации.

Продукцию исследуют более чем по 30 показателям качества и безопасности, в том числе на наличие антибиотиков, содержание в фарше ДНК курицы, крупного рогатого скота, свиньи, барана, кролика, ДНК сои и кукурузы, эксперты также проверят массовую долю общего белка и жира, фосфатов и другие показали. Роскачество

Как отмечают специалисты, говяжий фарш должен иметь не меньше 60% мышечной ткани. В продукте не должно быть костей, хрящей, сухожилий, пленок и сгустков крови. Если фарш продается в оболочке, то она должна быть без повреждений, перевязок. Цвет должен быть розово-красного или темно-красного однородного оттенка. Если на фарше есть участки потемнения, посерения или позеленения – это признак развития порчи.

Обязательно нужно обращать внимание на дату производства и срок годности. Также на фарше должна быть оформлена декларация соответствия, в которой должно быть указано: название полуфабриката, категория полуфабриката, состав (включая пищевые добавки и аллергены, при их наличии), пищевая ценность (в том числе содержание жира, белка), калорийность, срок годности и дата изготовления. Хранить фарш нужно при температуре от 0 до 6 градусов, если он замороженный, то при температуре не выше минус 18 градусов.

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