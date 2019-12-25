Специалисты исследовали четыре вида батончиков 20-ти марок.

Роскачество проверило протеиновые и злаковые батончики и пришло к выводу, что доля консервантов в них не превышает допустимые нормы. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Специалисты исследовали четыре вида батончиков 20-ти марок: протеиновые, злаковые, фруктовые и орехово-фруктовые батончики, а также батончики для похудения. Почти все товары (18 марок) произведены в России, остальные – в Германии и Польше. Батончики исследовали по 86 показателям.

Миф о том, что батончики состоят из сплошных консервантов, не подтвердился. Производители если и используют их, то без превышения норм регулирования. Роскачество

В ходе проверки эксперты сверили заявленные показатели в маркировке с действительными. В результате обнаружены несоответствия у двух торговых марок – злаковый батончик "Здоровый перекус" и протеиновый Bombbar. Производители пяти торговых марок вынесли информацию "нет добавленного сахара" на этикетку, что подтвердилось исследованием.

Исследование также показало, что почти у трети исследованных батончиков указаны неверные данные об энергетической ценности.

Ранее Роскачество обнаружило пестициды в бананах, выращенных в Эквадоре.

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