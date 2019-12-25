Роскачество назвало лучшие игровые телевизоры 2021 года

В список попали 222 модели.

Специалисты Роскачества обновили рейтинг лучших игровых телевизоров в России в 2021 году. Всего эксперты протестировали 222 модели, в их числе 21 новое устройство, сообщает пресс-служба организации.

Во время оценки телевизоров специалисты обращали особое внимание на качество изображения, звука, время задержки, удобство функции Smart TV, энергоэффективность и возможности подключения.

Лучшим в соотношении "цена-качество" оказался Samsung QE55Q80TAUXRU с диагональю 55 дюймов. Один из главных плюсов этого телевизора – самое низкое время задержки (8,7 мс). Кроме того, у него QLED-экран, с которым реже возникают проблемы, связанные с выгоранием.

Модель LG 55NANO816NA подойдет тем, кому нравятся хорошие цвета и тем, кто использует телевизор в качестве монитора для компьютера. При этом для игры в PS5 и Xbox Series X такой телевизор – не самый лучший вариант.

Для игровых консолей специалисты предложили купить Sony KD-55XH9077. Однако у этого телевизора есть два значительных минуса – стоимость (от 75 тысяч рублей) и время задержки (17 мс).

При этом первые строчки рейтинга заняли весьма дорогостоящие устройства. Например, LG OLED55BXRLB за 104 990 рублей.

Ранее российский мобильный оператор объявил о скидке на связь для пенсионеров.

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