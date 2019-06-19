В первую очередь стоит отказаться от газировки и жидкостей с повышенным содержанием сахара.

Специалисты "Роскачества" дали советы по выбору напитков в жару. В первую очередь стоит отказаться от газировки и жидкостей с повышенным содержанием сахара. Об этом пишут "РИА Новости", ссылаясь на слова экспертов.

Для того чтобы избежать обезвоживания, нужно пить больше чая и питьевой воды. Также в жару можно употреблять квас. Однако при его выборе важно не перепутать продукт живого брожения квасного сусла с газировкой со вкусом кваса. В составе напитка не должно быть искусственных добавок — красителей, подсластителей и усилителей вкуса.

Специалисты посоветовали покупать жидкость в стеклянных бутылках. По их словам, так она будет дольше сохранять свои полезные свойства.

Ранее специалисты "Роскачества" дали советы по приготовлению окрошки.

Видео: YouTube / Привет Ответ